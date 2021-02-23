للرجال والنساء.. 8 كنوز صحية تحتوي عليها أرجل الدجاج لن تتخيلها

يفضل الكثير من الناس تناول أرجل الدجاج ، ولكن الكثير منهم لا يعلم الفوائد الصحية لها، وهل هي مفيدة ام مضرة، و في التقرير ، نستعرض العديد من الفوائد الصحية التي قد لا يعرفها الكثير من الناس عند تناول أرجل الدجاج ، ووفقًا لموقع world-today-news، إليكم اهم فوائد تناول ارجل الدجاج.





مرونة الجلد

تحتوي أرجل الدجاج على كمية كبيرة من الكولاجين ، وفقًا لدراسة أجرتها كلية علوم الحيوان بجامعة تشونج شينج في تايوان ، وتبين أن أرجل الدجاج تحتوي على نسبة عالية منه.





الكولاجين هو أحد المكونات الخاصة التي يحتاجها جلد الجسم للمحافظة على مرونة الجلد ، وعلى الرغم من وجوده في أرجل الدجاج فهو مشابه لما هو موجود في الخضار والفواكه الخضراء التي تحتوي على الكثير من فيتامين سي، و يحافظ على البشرة صحية ومرنة لأنه يدعم استبدال خلايا الجلد الميتة بخلايا جديدة بشكل أسرع.





ويمكن أن يزيد من إنتاج خلايا الدم الحمراء لأنه يعمل عن طريق تقوية بنية الأوعية الدموية، و يساعد الجسم على إنقاص الوزن ، حيث يمكنه زيادة التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، و يمكن أن يجعل بنية العظام أقوى ويمنع أمراض نخاع العظام.





تقوية العظام

يساعد تناول أرجل الدجاج في الحفاظ على المفاصل وتقليل مخاطر الإصابة بالتهاب العظام ، خاصة بالنسبة لكبار السن ، لأنه يسهل عليهم معاناة المفاصل الروماتيزمية وهشاشة العظام ، لأنها تساعد على امتصاص الكالسيوم.





معالجة الإصابات

تعتبر التغذية في أرجل الدجاج مثل البروتين والكالسيوم مهمة جدًا للمساعدة في تجديد الأعصاب والعضلات والعظام.





يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

يحتوي جزء من ساق الدجاج على نسيج ضام وغضاريف تحتوي على جميع العناصر الغذائية مثل البروتين والكولاجين وشوندرويتين والجلوكوزامين التي تذوب عند طهيها في الحساء، و تأثير هذه المغذيات مهم أيضًا لجعل الأمعاء أكثر ليونة حتى يصبح الجهاز الهضمي أكثر صحة.





تقوية اللثة

تحدث بعض أنواع أمراض اللثة بسبب مشاكل الأسنان ، ولكن يمكن أيضًا أن يكون سببها الجسم ، والذي ينتج عن نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى.





أرجل الدجاج من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية ، ولها نسيج ضام وغضاريف يمكن تحويلها إلى مادة هلامية لاحتوائها على الكولاجين والأحماض الأمينية وبعض المواد التي يتكون منها الجيلاتين. لهذا السبب تعمل كل هذه المواد على تحسين صحة اللثة.





تحسين جهاز المناعة

تحتوي أرجل الدجاج على عناصر غذائية مهمة مثل الكولاجين أو عامل تكوين الجيلاتين ، بالإضافة إلى أنها تحتوي أيضًا على أنواع مختلفة من المعادن مثل الزنك والنحاس والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور ، وكل هذه المعادن التي يحتاجها الجسم لبناء الصحة والتغلب على مختلف الأمراض التي تحسن جهاز المناعة.





موازنة هرمونات الجسم

أرجل الدجاج غنية ببعض الأحماض الأمينية المفيدة للجسم ، ومن الأحماض الأمينية الموجودة بها الأرجنتيني ، وهو نوع من الأحماض الأمينية المفيدة ، حيث يساعد الجسم على إفراز الهرمونات التي تسبب التوتر والضغط لكليهما، رجال ونساء.





إزالة السموم من الجلد