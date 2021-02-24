خبيرة: الدولة وضعت تحسين حياة المواطن نصب عينيها في الخطة الاستثمارية الجديدة





وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "بالإضافة إلى أن انتشار فيروس كورونا ساعد في فتح أسواق جديدة ورفع كفاءة الإنتاج وزاد من تنافسية بعض المنتجات".





ولفتت إلى أن الدولة اهتمت أيضا باستمرار الدعم المخصصات لجميع أنشطة وقطاعات الدولة، خاصة الأكثر تضرر كالسياحة والطيران والتعليم والصحة، وأفردت لهم بنودا خاصة في الموزانة العامة لعودتهم للنشاط الاقتصادي التدريجي والدول في ماراثون المنافسة لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

واستطردت: "ولم تغفل الدولة تنمية الصعيد ولا الاهتمام بمخرات السيول ولا تبطين الترع، كما أعطت الدولة لقطاع الزراعة أهمية قصوى، حيث إن هذا القطاع ساعد في توفير السلع الغذائية الأساسية والحاصلات الزراعية طوال جائحة كورونا".

