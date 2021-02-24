خبيرة: الدولة وضعت تحسين حياة المواطن نصب عينيها في الخطة الاستثمارية الجديدة

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الخطة الاستثمارية للحكومة في العام المالي الجديد، شملت مستهدفات تتعلق بزيادة معدلات التنمية واستمرار التصدي للآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء كورونا.
وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة أصرت على استكمال أهدافها ودعم جميع فطاعتها ومحاولة تحويل الأزمة إلى مكسب اقتصادي من خلال القطاعات التي لجأت إليها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، ومنها الاهتمام بـ استبدال المنتج المحلي مكان المنتج المستورد.
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وأكدت أن الدولة استطاعت فتح منافذ للتصدير، حتى أنها قامت بعمل وفر جيد في التقدير المبدئي للموازنة العامة للدولة، ولكن العائق الوحيد الذي من الجائز أن يحد من مستهدفاتها هو الارتفاع المتوالي في سعر خام برنت بعد الأحداث الطارئة بانخفاض الإنتاج العالمي مع تنامي الطلب بصورة ملحوظة".
وأشادت بجهود الدولة الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطن وارتفاع نصيبه من الدخل القومي ليعيش حياة كريمة في دولة تقدر الأفكار والجهود والمواهب.
وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة أصرت على استكمال أهدافها ودعم جميع فطاعتها ومحاولة تحويل الأزمة إلى مكسب اقتصادي من خلال القطاعات التي لجأت إليها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، ومنها الاهتمام بـ استبدال المنتج المحلي مكان المنتج المستورد.
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وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "بالإضافة إلى أن انتشار فيروس كورونا ساعد في فتح أسواق جديدة ورفع كفاءة الإنتاج وزاد من تنافسية بعض المنتجات".
ولفتت إلى أن الدولة اهتمت أيضا باستمرار الدعم المخصصات لجميع أنشطة وقطاعات الدولة، خاصة الأكثر تضرر كالسياحة والطيران والتعليم والصحة، وأفردت لهم بنودا خاصة في الموزانة العامة لعودتهم للنشاط الاقتصادي التدريجي والدول في ماراثون المنافسة لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
واستطردت: "ولم تغفل الدولة تنمية الصعيد ولا الاهتمام بمخرات السيول ولا تبطين الترع، كما أعطت الدولة لقطاع الزراعة أهمية قصوى، حيث إن هذا القطاع ساعد في توفير السلع الغذائية الأساسية والحاصلات الزراعية طوال جائحة كورونا".
وأكدت أن الدولة استطاعت فتح منافذ للتصدير، حتى أنها قامت بعمل وفر جيد في التقدير المبدئي للموازنة العامة للدولة، ولكن العائق الوحيد الذي من الجائز أن يحد من مستهدفاتها هو الارتفاع المتوالي في سعر خام برنت بعد الأحداث الطارئة بانخفاض الإنتاج العالمي مع تنامي الطلب بصورة ملحوظة".
وأشادت بجهود الدولة الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطن وارتفاع نصيبه من الدخل القومي ليعيش حياة كريمة في دولة تقدر الأفكار والجهود والمواهب.