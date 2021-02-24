فى ذكرى ميلاده.. محطات مؤثرة فى حياة محمود الجندى

يوافق اليوم، الأربعاء 24 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندي، والذى رحل عن عالمنا في 11 أبريل عام 2019، عن عمر ناهز 74 عاما.



1- ولد فى 24 فبراير ، عام 1945 بمحافظة البحيرة.

2- شارك في حرب أكتوبر عام 1973، حيث خدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات.



3- قدم ألبوما غنائيا باسم "فنان فقير" عام 1990

4- تزوج من الممثلة عبلة كامل ولكن انتهى زواجهما بالانفصال في 2005.

5- دخل عالم الإلحاد الديني، ولكن بعد الحريق الذى نشب فى منزله عاد مرة أخرى للإسلام.

6- أسس فرقة مسرحية في مسقط رأسه - أبو المطامير- لرعاية المواهب الشابة ومساعدتهم بالخبرة الفنية التي اكتسبها.

7- توفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها قبل 10 أيام من وفاته إلى المستشفى وبقي فيه حتى وفاته.

درس محمود الجندي، في مدرسة الصنايع وتخرج في قسم النسيج وعمل في أحد المصانع، ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما وتخرج فيه عام 1967.











شارك «الجندي» في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ومن أشهر أفلامه: "ليلة البيبي دول، واحد من الناس، خارج علي القانون، جزيرة الشيطان، كباريه، على جنب يا اسطى، الغريب، التوت والنبوت، غريب في الميناء، طعمية بالشطة، صراع الحسناوات، غلط البنات، الحب والرعب، شمس الزناتي، المشاغبات في السجن، ناجي العلي، شياطين المدينة، المرشد، وضاع الطريق، تحدي الاشرار، المليونير الصعلوك، موعد مع الذئاب، أحلى من الشرف مفيش، عائلة الفك المفترس، جيران الهنا، ميعاد مع سوسو، أحلام العبيط، اللعب مع الكبار، المطلقات والذئاب، شفيقة ومتولي، سمير وشهير وبهير، وقلب الليل".