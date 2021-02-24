الحكومة تزف بشرة سارة للمواطنين بشأن معرض أهلًا رمضان

وافق مجلس الوزراء على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض " أهلًا رمضان "، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 4/4/2021 وحتى 12/4/2021، من القيمة الإيجارية أو أي رسوم، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.





ويسهم القرار فى تخفيض أسعار السلع المعروضة للمواطنين







