ريهام سعيد تثير جدل جمهورها على إنستجرام برسالة غريبة.. شاهد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتظهر ريهام سعيد في الصورة بفستان أسود واطلالة جذابة ورائعة تبرز أنوثتها وجمالها.





وعلقت ريهام علي الصورة قائلة : " انهارده شمس جديده تعالوا نمسح القديم و نبتدي من جديد بس بجد من جديد و ننسي كل الي حصل و نخلي الي محصلش يحصل . توكلنا علي الله".













وكانت قد نشرت مؤخرا الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ريهام سعيد في الصورة، خلال أحداث مسلسلها الجديد "وادى الجن"، الذي بدأ عرضه أمس عبر منصة Viu.





يشار إلى أن مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، ومنة إكرام، وعمر خالد، وإنتاج شركة أي برودكشن ومن بطولة مجموعة من كبيرة جدا من المواهب القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.





ويدور المسلسل في إطار كوميدي تشويقي عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ثم تتطور الأحداث، ويقدم يوسف من خلال شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور الأحداث بينه وبين الأبطال.





الموسم الأول من مسلسل وادي الجن يتكون من 7 حلقات سيعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.