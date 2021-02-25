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محافظات

تغطية ترعة الخور بجنوب الأقصر.. صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:28 ص
صدى البلد
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شمس يونس
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز أعمال تغطية ترعة الخور والجاري تغطيتها بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري اسنا ، كما تم متابعة أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي بالطريق وتركيب والوصلات المنزلية. 

حيث تم تغطية ترعة الخور بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة اسنا  من الناحية الجنوبية كما تم امداده الطريق بأعمدة انارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين. 

واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد تركيب أعمدة الإنارة بطريق كورنيش اسنا والجارية تطويره وتجميله ، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر اسنا القديمة حتى حديقة الخالدين وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدني الجديد.
وفي سياق متصل تفقد " نصير " برفقة مسئول شركة كارجاز  عدد من المواقع داخل مدينة اسنا وذلك لإنشاء محطة وقود سيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار.

يأتى ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز . 
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