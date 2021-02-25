ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول ووكالة الفضاء المصرية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:14 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
وقع معهد بحوث البترول المصري بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي لإثراء مجال التطبيقات والمشروعات البترولية وتبادل الخبرات في مجال الفضاء بما يخدم مجال الأبحاث البترولية.
 
وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم كلا الطرفين، والاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، وعقد دورات تدريبية، وورش عمل وندوات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في كافة المراحل البحثية بدءا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، وعدد من رؤساء الأقسام البحثية بالمعهد.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم تنظيم جولة تفقدية، شملت مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية ومعمل الحمولة الفضائية، ومعمل النموذج الهندسي والغرفة الحرارية.


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

ما حكم وضع جوزة الطيب فى الطعام؟

الدولار يهوى.. أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 3 سنوات‎

تصل لـ 5000 جنيه.. رسوم جديدة على شركات السياحة بمشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

شاهد.. الإمارات تعرض سفينتين حربيتين في معرض نافدكس 2021

سعر ومواصفات كيا سيراتو 2021 اليوم في مصر .. صور

الحكومة تكشف عن مصدر تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد