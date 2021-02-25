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رياضة

علي أبو جريشة يكشف صاحب قرار نقل لقاء الأهلي خارج الإسماعيلية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:38 م
صدى البلد
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محمد سمير
كشف علي أبو جريشة عضو اللجنة الفنية لفريق الإسماعيلي، كواليس طلب إقامة لقاء الأهلي في ملعب المكس بالإسكندرية.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية عبر أون سبورت: "قرار نقل اللقاء إلى ملعب المكس، يعود إلى المدرب الصربي دراجان يوفيتش، الذي طلب ذلك".

وأضاف: "لا توجد أي مشاكل مع الأهلي، فعلاقتنا معه أكثر من رائعة، وذهبنا في الفترة الماضية لزيارته، لذلك نتمنى عودة الأهلي للعب في الإسماعيلي مستقبلا في ظل علاقتنا الجيدة".

وتابع: "نخوض معسكرا في العين السخنة لمدة أسبوع، ولدينا ثقة كبيرة أننا سنكون أفضل وسيستطيع الفريق تجاوز أزماته خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة المصابين مثل عبد الرحمن مجدي، كما ستكون فرصة جيدة للاعبين من أجل التقرب من بعض".

واختتم: "ظهرنا بشكل جيد أمام الزمالك ثم أمام إنبي، والفترة المقبلة ستشهد انسجام جميع العناصر وتحسن الأداء، حيث هدفنا خلال الموسم الحالي الخروج من الوضع السيئ الذي يمر به الفريق بالوقت الحالي".
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