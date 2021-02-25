محافظ الغربية يعقد 3 اجتماعات لمناقشة المشروعات الجارية بالمحافظة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم ثلاث اجتماعات لمناقشة تقدم الأعمال في المشروعات الجارية على أرض المحافظة، بدأ الاجتماع الأول بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات الهندسية، المالية، التخطيط، ومراقب الحسابات ، وذلك لمناقشة نسب تقدم أعمال الرصف في جميع المراكز والمدن، وكذلك نسب تنفيذ الأعمال في عمارات عبد المنعم رياض بالمحطة، ووجه المحافظ بتقييم أعمال إنشاء سور قرية الدواخلية والطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية وأعمال تطوير الديوان العام.





اقرأ أيضًا:





وفي اجتماعه الثاني تابع المحافظ تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق محافظة الغربية، بحضور المستشار سيد فودة المستشار القانوني للمحافظة، المستشار محمد عبد السلام رئيس المكتب القضائي والمستشار عمرو حتاتة عضو المكتب القضائي بالمحافظة.



