بعد منح الترخيص الطارئ من هيئة الدواء.. تفاصيل لقاحي سبوتنك وأسترازينيكا

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V " و "استرازينيكا / AZD 1222".





وصرح الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاحي " سبوتنيك V" و "استرازينيكا / AZD 1222" المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.









وجاءت اللقاحات كالتالي:-









1- اللقاح الروسي "سبوتنيك – V":-





فى 11 نوفمبر، قال مركز الأبحاث الوطنى الروسى لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، أن معدل فاعليته يبلغ 92% بعد الجرعة الثانية وقد استند إلى تحليل أولى مؤقت بعد 21 يومًا من الحقن الأول أثناء دراسة المرحلة الثالثة الجارية.





وفى 24 نوفمبر، أعلنت المنظمة فعاليتها بنسبة 95% بناءً على البيانات الأولية الجديدة كما عرضت مشاركة أحد نواقل الفيروس الغدى البشرى مع AstraZeneca لزيادة فعالية لقاح AstraZeneca.





وأشارت المنظمة إلى أن جرعة من اللقاح لن تكلف أكثر من 10 دولارات، أى حوالى نصف تكلفة لقاح فايزر.





كما توقعت المنظمة أيضًا أنها قد تنتج مليار جرعة فى العام المقبل.





فى هذا الوقت، باستثناء روسيا، من المحتمل بيعها فى الهند وكوريا والبرازيل والصين والمجر.





اسم اللقاح:Gam –covid-vac





الفعالية: 95%





التقنية: يعتمد على الفيروسات الغدية





الجرعات: 2





الحفظ والتخزين: 2- 8 درجات مئوية





السعر: 10 دولارات للجرعة.













2- لقاح أسترازينكا وأكسفورد:-

فى 23 نوفمبر، أعلنت شركة AstraZeneca وجامعة أكسفورد عن نتائج عالية المستوى من تحليل مؤقت للقاح كورونا كان التحليل من التجارب فى المملكة المتحدة والبرازيل وأظهر فعالية تصل إلى 90% كان اللقاح فعالًا فى الوقاية من كورونا، مع عدم وجود حالات دخول المستشفى أو الحالات الشديدة لدى الأشخاص الذين تلقوه. كان هناك ما مجموعه 131 حالة إيجابية لـ COVID-19 فى مجموعة التحليل المؤقتة.





تم إعطاء نظام جرعات واحد بنصف جرعة وأثبت فعاليته بنسبة 90%، متبوعًا بجرعة كاملة على الأقل لمدة شهر على حدة.





أظهر نظام جرعات آخر فعالية بنسبة 62% عند إعطاء جرعتين كاملتين على الأقل لمدة شهر واحد. أظهر التحليل المركب فعالية متوسطة بلغت 70%.





يمكن تخزين لقاح AstraZeneca ونقله والتعامل معه فى ظروف التبريد العادية، حوالى 36-46 درجة فهرنهايت، لمدة ستة أشهر على الأقل وإدارته ضمن إعدادات الرعاية الصحية الحالية.





يستخدم لقاح AstraZeneca وجامعة أكسفورد تكنولوجيا من شركة Vaccitech التابعة لأوكسفورد. ينشر ناقل فيروسى يعانى من نقص النسخ المتماثل على أساس نسخة ضعيفة من فيروس البرد الشائع (الفيروس الغدي) الذى يسبب العدوى فى الشمبانزي.





يحتوى على المواد الجينية لبروتين السنبلة. بعد التطعيم، تنتج الخلايا بروتين سبايك، مما يحفز جهاز المناعة لمهاجمة فيروس كورونا.





الفعالية: 70% - 90%





اسم اللقاح: CHADOx1 2ncov- 19





التقنية: يعتمد على الفيروسات الغدية





الجرعات: 2 بينهما 28 يومًا





الحفظ والتخزين: 2- 8 درجات مئوية.





السعر: 3 دولارات للجرعة، يحتمل أن تكون متغيرة حسب السوق.