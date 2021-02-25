ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبو.. يظهر بــ "لوك" درامى جديد

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
صور  النجم "أبو" أحدث أعماله الغنائية "ألف احتمال" ومن كواليس التصوير داخل أحد الاستوديوهات تم الكشف أن الأغنية رومانسية درامية تدور حول حوار بين العقل والقلب عن الفراق والبعد، والاشتياق والحنين والعودة إلى الحبيب. 

ولأول مرة يقدم أبو هذا اللون من الغناء كما أنه سيظهر بلوك مختلف فلأول مرة يقوم بتصوير أغنية داخل استوديو حيث اعتاد أن يصور أغنياته السابقة فى مناطق خارجية فى الهواء.

أغنية "الف احتمال" من كلمات منة القيعى- فى ثانى تعاون لها مع ابو بعد أغنية "هتيجى"- ومن ألحان ابو وتوزيع موسيقى بشوى جورج وإخراج محمد عطوة .. ويذكر أن هذا هو التعاون الرابع بين النجم أبو و"جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر حيث سبق وقاما بتقديم أعمال حققت نجاحا كبيرا وهى "حبيبى يا ليل" و"عيش يا قلبى" و "هتيجى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تامر حسني يتصدر تريند تويتر ويتفوق بأغنيتين من ألبوم خليك فولاذي

مروان موسى يعود بألبوم جديد و13 أغنية

«ممكن أفرح طب يا دنيا».. حكيم يشوق متابعيه بأغنية درامية جديدة

بالصور والفيديو.. عبد الرحمن رشدي يطلق ألبومه الأول "الأسئلة"

أحمد كامل يتعاقد مع جاما ميوزيك لتقديم أعمال جديدة

قبلة وجرأة وحلق.. 4 ملاحظات على إعلان عمرو دياب الجديد

ترشيحاتنا

فرحة ما تمت.. ما السبب وراء إغلاق قناة مكسبي؟

حقيقة نقل الفنان يوسف شعبان لـ العناية المركزة وتدهور صحته بسبب كورونا

إغلاق قناة مكسبي.. تفاصيل

وزارة التربية والتعليم تصدر قرارات جديدة لطلاب المدارس الدولية ومدارس stem

الأهالي تصارعوا على استضافتها.. العثور على طفلة بالطريق الزراعي

حقيقة إيقاف سيد عبدالحفيظ والشناوي بسبب أحداث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقضي عليها في الحال.. وصفات سحرية للتخلص من الحشرات

القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي

سيارة زيرو عائلية 8 راكب يمكن امتلاكها بمقدم أقل من 50 ألف جنيه.. صور