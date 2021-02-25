أبو.. يظهر بــ "لوك" درامى جديد

صور النجم "أبو" أحدث أعماله الغنائية "ألف احتمال" ومن كواليس التصوير داخل أحد الاستوديوهات تم الكشف أن الأغنية رومانسية درامية تدور حول حوار بين العقل والقلب عن الفراق والبعد، والاشتياق والحنين والعودة إلى الحبيب.





ولأول مرة يقدم أبو هذا اللون من الغناء كما أنه سيظهر بلوك مختلف فلأول مرة يقوم بتصوير أغنية داخل استوديو حيث اعتاد أن يصور أغنياته السابقة فى مناطق خارجية فى الهواء.



