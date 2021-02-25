أسامة ربيع: 1.8 مليار جنيه تكلفة إنشاء أسطول الصيد المصري.. فيديو





وأضاف ربيع خلال لقاء له على متن سفينة صيد ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد، أن المرحلة الأولى انتهت بالكامل، مشيرا إلى أنه الآن في مرحلة التجارب وجاهزين للعمل فورا.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس أنه من المتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية بـ 34 سفينة بنهاية هذا العام، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بنهاية عام 2022.





وأشار ربيع إلى أن توصيات الرئيس بوضع كل الإمكانات المتاحة لعمل السفن داخل مصر وأن تكون بها جميع إمكانات السلامة المتاحة داخل السفن وأن يكون هناك اتقان في العمل.





ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن وجود 100 سفينة صيد تعد نواة لأسطول مصري قوي بعد ذلك، مؤكدا أن هذا العمل تم بأياد مصرية بتكلفة مليار و800 مليون جنيه.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن مشروع إنشاء أسطول مصري للصيد كان عبارة عن 100 سفينة صيد، مؤكدا أنه تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل هي 34 سفينة في المرحلة الأولى و34 سفينة في المرحلة الثانية و32 سفينة بالمرحلة الثالثة.