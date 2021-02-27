افتراس سمكة قرش في مطعم سمك.. وخبير: تسبب التخلف العقلي.. فيديو

تعتبر أسماك القرش أو الفك المفترس واحدة من أهم الموارد الاقتصادية بسياحة الغوص بمصر والعالم كما أنه يمثل احد الحلقات الهامة في سلسلة المخلوقات البحرية وله دور هام وملموس بيئيا ، ولذا فإن حماية أسماك القرش من خلال وقف عمليات الصيد الجائر لها يعد هاما للغاية لما تمثله من أهمية اقتصادية وبيئية لمصر.

السينما العالمية أظهرت اسماك القرش بمظهر القاتل الذي أثار الرعب في مياه البحر ويعتبرها علماء الأحياء أهم الدلائل والمؤشرات لصحة الاتزان البيئي للبحار والمحيطات و تتعرض لحملة استنزاف كبيرة تهددها بالانقراض .

يقول الدكتور محمود حنفي استاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس أن أسماك القرش تمثل قمة الهرم الغذائي للأحياء البحرية كما أنها تلعب دورا رئيسيا في الاتزان البيئي حيث يعتبرها علماء الأحياء أهم الدلائل والمؤشرات لصحة الاتزان البيئي للبحار والمحيطات و تتعرض لحملة استنزاف كبيرة تهددها بالإنقراض فقد إرتفعت معدلات الصيد العالمية من أسماك القرش من حوالي 272 ألف طن سنويا في 1950 إلي أكثر من

760 ألف طن في عام .





وكشف حنفي أنه أثبتت الأبحاث أن لحوم أسماك القرش تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة أهمها الزئبق والتي تصل إلى نسب اعلي من المسموح به صحيا وطبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية فإن أقصى ما هو مسموح تناوله للفرد في الوجبة الواحدة من عنصر الزئبق يجب ألا يزيد عن ۲۲ ميكروجرام

في حين أن الوجبة الواحدة من لحوم أسماك القرش والتي قد تصل إلى 1/4 كيلو جرام للوجبة تحتوي على أكثر من ۱۰۰۰ ميكروجرام من عنصر الزئبق والإكثار في أكلها له أضرار صحيه كبيره وخصوصا على الأطفال ومنها التأثير على الذكاء بل وتؤدي إلى انخفاض مستوي الذكاء وقد تؤدي إلى التخلف العقلي لديهم.





وتابع استاذ البيئة البحرية حديثا ومع رواج الحركة السياحية بالعالم وإعتبار أسماك القرش أحد المنتجات السياحيه كعامل جذب سياحي فقد ارتفعت القيمة الإقتصادية لأسماك القرش فقي تايلاند فإن أسماك القرش في موقع واحد للغوص تدر دخلا بتعدي ثلاثة ملايين دولار وفي سيشل يصل إلى 5 ملايين دولار سنويا

وبالمقارنة فإن قيمة سمكة القرش الواحدة بجزيرة الأخوين تصل إلى أكثر من ۲۰۰ ألف دولار سنويا كعامل جذب سياحي وذلك استنادا إلى أعداد الغواصين التي قامت بزيارة الموقع لمشاهدة أسماك القرش في عام ۲۰۰۹ فلو أن عمرها يتراوح بين ۲۰ إلى 44 سنة حسب نوعها فإن قيمتها الاقتصادية وما تدره من دخل مباشر لمصر يصل الى 4 - ۸ ملايين دولار طوال فترة حياتها وهذا يمثل أعلى قيمة لسمكة قرش واحده بالعالم وبالمقارنة فإن قيمة سمكة القرش الواحده كمصيد يتراوح بين . ۱۵ - ۲۰۰ جنيه مصری فقط.



