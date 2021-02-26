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رياضة

صافرة مغربية لإدارة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:52 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
كشف تقرير مغربي عن حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها  5 مارس المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر موقع " لو 360 سبورت" أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" أسند مهمة إدارة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، للحكم المغربي رضوان جيد.

كانت الجولة الماضية، شهدت خسارة الأهلي من سيمبا التنزاني بهدف دون رد، بينما تغلب فيتا كلوب الكونغولي على مازيمبي الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى عقب نهاية مباريات الجولة الثانية كالتالي:

1-  سيمبا : 6 نقاط

2- فيتا كلوب: 3 نقاط

3- الأهلي: 3 نقاط

4- المريخ السوداني: 0 نقاط

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