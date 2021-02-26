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رياضة

محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:58 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح، دخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا.

وذكرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، أن محمد صلاح  أطلق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري، كما يستثمر مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء".

وأضافت الصحيفة،  أن محمد صلاح يأمل في محاكاة تجربة فاولر نجم ليفربول السابق ، والذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء.

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح مستعد للإنفاق على شركته لمنافسة روبي فاولر، بعد إطلاق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري".

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، بعد غدا الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.


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