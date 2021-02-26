محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا





وذكرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، أن محمد صلاح أ طلق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري ، كما يستثمر مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء".





وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح يأمل في محاكاة تجربة فاولر نجم ليفربول السابق ، والذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء.





وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح مستعد للإنفاق على شركته لمنافسة روبي فاولر، بعد إطلاق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري".





ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، بعد غدا الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.









أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح، دخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا.