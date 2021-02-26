محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا

أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح، دخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا.
وذكرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، أن محمد صلاح أطلق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري، كما يستثمر مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء".
وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح يأمل في محاكاة تجربة فاولر نجم ليفربول السابق ، والذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء.
وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح مستعد للإنفاق على شركته لمنافسة روبي فاولر، بعد إطلاق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري".
ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، بعد غدا الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.