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أخبار العالم

روسيا تكشف عن تلقيها إخطار أمريكي قبل دقائق من قصف سوريا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:39 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة، أخطرت روسيا بالغارات الجوية على سوريا، قبل وقوعها بدقائق.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأفغاني، محمد حنيف أتمار، بالعاصمة الروسية موسكو: "تم إخطار عسكريينا قبل 4 أو 5 دقائق من القصف".

وأشار لافروف إلى أن الوجود الأمريكي على الأراضي السورية غير شرعي، ويعد انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الغارات الجوية التي استهدفت  موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا، كانت بتوجيه منه ومن الرئيس جو بايدن. 

وأضاف أوستن في تصريحات صحفية: "الضربة الجوية على المليشيات في سوريا كانت بتوصية مني وتأكيدا على ما قلناه بأننا سنرد في الوقت المناسب".

وتابع: "أثق أن المبنى الذي تم استهدافه في سوريا تستخدمه المليشيات المسئولة عن الهجمات الأخيرة في أربيل بالعراق".

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