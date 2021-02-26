مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور



طرحت مؤخرا شركة نيسان عملاق صناعة السيارات اليابانية السيارة نيسان مكسيما 2021 nissan maxima والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان الرياضية الكبيرة، تأتي بمحرك قوي V6 سعة 3500 سي سي بقوة 300 حصان وعزم دوران يبلغ 354 نيوتن متر.





تمتاز نيسان مكسيما 2021 nissan maxima بمحرك جبار وتصميم في غاية الرقي من الداخل والخارج، ومحركها متصل بفتيس CVT ونظام دفع أمامي مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 6 ثوان.







حصلت نيسان مكسيما 2021 nissan maxima علي درع السلامة 360 لنيسان والتي تتضمن عددا كبيرا من أنظمة الأمان ومساعدة السائق مثل نظام الكبح الأوتوماتيكي للطوارئ مع رصد المشاة، نظام كشف النقطة العمياء، التحذير من مغادرة المسار، والتحذير من الاصطدامات الخلفية والأمامية قبل وقوعها.



خارجية نيسان مكسيما 2021 nissan maxima أكثر انسيابية، بمصابيح ضباب، وفتحات تهوية كرومية، ومرايا جانبية كهربائية ومدفأة ذات شارات إنعطافات وخاصية التعتيم التلقائي ، ونظام عادم رباعي، وعجلات بلاتينوم 19 بوصة اختيارية وتم تزويدها بعدادات رقمية جديدة و شاشة 8 بوصة تاتش NissanConnect الترفيهي المعلوماتي مع نظام ملاحة ودعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.







تدعم نيسان مكسيما 2021 nissan maxima الأوامر الصوتية، شاشة عدادات لعرض معلومات السيارة قياس 7 بوصة، وجود خيار لنظام صوتي فاخر من Bose مع 11 مكبر صوت بجانب نظام ذكي لحجب الضوضاء الخارجية عن المقصورة.







سعر نيسان مكسيما 2021 nissan maxima في السعودية.







يبدأ سعر نيسان مكسيما 2021 nissan maxima من 128,790 ريال اي ما يعادل 540.000 جنيه مصري حتي 169,040 ريال اي ما يعادل 710.000 جنيه لأعلي فئة.