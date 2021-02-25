من أفضل موديلات نيسان.. سعر سنترا 2015 في سوق المستعمل

تعتبر نيسان سنترا، من أفضل الموديلات التي طرحتها نيسان في السوق المصري ، كما حافظت أيضا على مكانتها في سوق المستعمل ، ويبدأ سعر السيارة في سوق المستعمل من 192 ألف جنيه.
ومن الداخل تتميز السيارة بشاسيه مطور ، ونظام تعليق قوى يوفر ثبات رهيب على الطرقات في السرعات العالية ،ويأتي نظام التعليق الامامي على ماكفيرسون مع تكنولوجيا.
بالنسبة لوسائل الأمان تتميز السيارة بكل الفئات للسيارة ، وتتضمن فرامل مانعة للإنغلاق ABS، ونظام الثبات الالكتروني المطور مع نظام التعليق EBD ، ووسائد هوائية أساسية للسائق والراكب الامامي ، مع نظام مانع السرقة emmobilizer.
وتعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات التي المناسبة للكثير خاصة أن قطع غيارها متوفرة بشكل كبير ، بالإضافة إلى انها الخيار الأفضل للمبتدئين في القيادة.
مواصفات نيسان سنترا 2015
تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي بقوة ، وتكنولوجيا يابانيية متطورة جدا ، ولكن بقدرة 118 حصان، كما تزود السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات بتكنولوجيا CVT مطورة بتكنولوجيا XTRONIC لتوفير الوقود وتوليد أعلي عزم مع أقل إستهلاك .
ومن الداخل تتميز السيارة بشاسيه مطور ، ونظام تعليق قوى يوفر ثبات رهيب على الطرقات في السرعات العالية ،ويأتي نظام التعليق الامامي على ماكفيرسون مع تكنولوجيا.
بالنسبة لوسائل الأمان تتميز السيارة بكل الفئات للسيارة ، وتتضمن فرامل مانعة للإنغلاق ABS، ونظام الثبات الالكتروني المطور مع نظام التعليق EBD ، ووسائد هوائية أساسية للسائق والراكب الامامي ، مع نظام مانع السرقة emmobilizer.
وتعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات التي المناسبة للكثير خاصة أن قطع غيارها متوفرة بشكل كبير ، بالإضافة إلى انها الخيار الأفضل للمبتدئين في القيادة.