كامل الوزير: ميزانية مشروعات وزارة النقل تقارب الـ 1.6 تريليون جنيه

وأضاف كامل الوزير، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، بعد الاجتماع مع جميع المساعدين بوزارة النقل تم وضع خطط لكل مرفق، على مرحلتين الأولى حتى 2024، والثانية 2030، حسب المستهدف ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.





وكشف وزير النقل، أنه لأول مرة جارى العمل على تطوير هيئة النقل النهرى بمسافة ألف كيلو متر، بعد 40 سنة من الإهمال.





وتابع كامل الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استدعاه لتحقيق التنمية المتكاملة وبين الوزارة والقطاعات المختلفة للدولة.





وكشف وزي النقل، أن القطار السريع يستهدف ربط ميناء السخنة بالإسكندرية ومطروح ودمياط على البحر المتوسط، وبالنسبة لقناة السويس ستظل ميناء عالمى وأمان وتكلفته ليست عالية.





وقال الوزير بالنسبة لجرارات السكة الحديدية، تم التعاقد على 260 جرارا إضافة إلى 172 يتم تجديدها.