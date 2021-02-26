ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد عرض بودي جارد لـ عادل إمام.. تركي آل الشيخ: صفقة ناجحة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:07 م
عادل إمام وتركي آل
عادل إمام وتركي آل الشيخ
Advertisements
محمد بدران

اشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الاسباني، بمسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، التي تم عرضها مؤخرا على منصة "شاهد".


وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏الفنان الكبير الزعيم عادل امام تريند في عدد من الدول العربية اليوم بسبب مسرحية بودي جارد التي اعتبرها صفقه ناجحه بين الترفيه والمشاهدة، ولن تكون الاخيره والقادم اجمل 👍❤️🔥".

ولاقت مسرحية بودي جارد ردود أفعال قوية جدًا، من قبّل المشاهدين، خاصة إنه تم عرضها تليفزيونيًا بعد مرور 21 عامًا منذ تقديمها على خشبة المسرح.

وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة.

وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، والنجم الراحل سعيد عبد الغني، والنجمة رغدة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة .. تركي آل الشيخ يكشف عن عرض مسرحية عادل إمام

3 نجوم شاركوا في مسرحية بودي جارد لن يشاهدوها على الشاشة |تفاصيل محزنة

بعد 21 عاما.. موعد عرض مسرحية عادل إمام «بودي جارد» خارج المسرح.. تفاصيل

للمرة الأولى .. رامي إمام يتحدث عن مسرحية بودي جارد بعد 21 عاما من تقديمها .. وتفاصيل العرض المنتظر وكواليسه

عُرضت رغم وفاة مصطفى متولي.. 3 حكايات ستصدمك عن مسرحية بودي جارد

قبل عرضها على منصة شاهد.. لقطات وذكريات من مسرحية بودي جارد

ترشيحاتنا

بعد بيان مستقبل وطن.. رئيس الشهر العقاري: نحن جهة تنفيذ ولا علاقة لنا بتعديل أو حذف مواد تسجيل الملكية

في 24 ساعة.. دولة عربية تتخطى حاجز الـ4000 إصابة بكورونا

خَطاك الشر يا بو سلمان.. رسالة عاجلة من محمد بن زايد لولي العهد السعودي

6 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات الجمعة

هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف للحائض؟ الإفتاء تجيب

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: تشكيل لجنة وحوار مجتمعي لمناقشة قانون الشهر العقارى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43

بملابس شخصيات كرتونية.. بنات أحمد زاهر يثرن الجدل بجمالهن

عرض زواج مشئوم يتسبب في سجن وغرامة العروسين.. تفاصيل