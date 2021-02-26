بعد عرض بودي جارد لـ عادل إمام.. تركي آل الشيخ: صفقة ناجحة

اشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الاسباني، بمسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، التي تم عرضها مؤخرا على منصة "شاهد".





وكتب تركي آل الشيخ ، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏الفنان الكبير الزعيم عادل امام تريند في عدد من الدول العربية اليوم بسبب مسرحية بودي جارد التي اعتبرها صفقه ناجحه بين الترفيه والمشاهدة، ولن تكون الاخيره والقادم اجمل 👍❤️🔥".





ولاقت مسرحية بودي جارد ردود أفعال قوية جدًا، من قبّل المشاهدين، خاصة إنه تم عرضها تليفزيونيًا بعد مرور 21 عامًا منذ تقديمها على خشبة المسرح.





وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة.



وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، والنجم الراحل سعيد عبد الغني، والنجمة رغدة.





