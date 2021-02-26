تسجيل حضور طلاب حاسبات عين شمس إلكترونيًا للامتحانات بـ QR code

قالت إدارة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إنه حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء الكنترول والمراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين، تم إستبدال التسجيل الورقي لحضور الطلاب بطريقة إلكترونية QR code.





وأضافت أنه تم إنشاء كود QR code لكل طالب بالكلية لاستخدامه في تسجيل حضور الطلاب للامتحانات الجاري عقدها في الفترة من 27/2/2021 الي 18/3/2021، بديلًا لتدوال كشف الحضور بين الطلاب ومراقب اللجنة لأخذ توقيع الطلاب بالحضور.





الـكود QR code المنشئ لكل طالب تم ربطه برقم لجنة الطالب ورقم جلوسه ومكان لجنته وتواريخ امتحانات كل طالب.





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