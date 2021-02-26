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تعليم

تسجيل حضور طلاب حاسبات عين شمس إلكترونيًا للامتحانات بـ QR code

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:01 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قالت إدارة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إنه حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء الكنترول والمراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين، تم إستبدال التسجيل الورقي لحضور الطلاب بطريقة إلكترونية QR code.

وأضافت أنه تم إنشاء كود QR code  لكل طالب بالكلية لاستخدامه في تسجيل حضور الطلاب للامتحانات الجاري عقدها في الفترة من 27/2/2021 الي 18/3/2021، بديلًا لتدوال كشف الحضور بين الطلاب ومراقب اللجنة لأخذ توقيع الطلاب بالحضور.

الـكود QR code  المنشئ لكل طالب تم ربطه برقم لجنة الطالب ورقم جلوسه ومكان لجنته وتواريخ امتحانات كل طالب. 

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وقالت الجامعة: رجاء من جميع الطلاب الحصول علي الكود QR code  الخاص بهم من داخل نظام التعلم الاكتروني الخاص بالكلية UMS، والحرص علي طباعته واحضاره معهم في جميع أيام الامتحانات حتي يتم قرءاته بواسطة مراقب اللجنة عن طريق التطبيق المخصص لذلك علي موبيل مراقب اللجنة وتسجيل حضور الطالب للامتحان.
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