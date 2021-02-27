بعد مضي 40 عامًا.. عبوة مشروبات غازية تكشف هوية قاتل امرأة ثلاثينية

ساعدت عينة حمض نووي (DNA) حصل عليها من عبوة مشروبات غازية في التوصل إلى المشتبه به في جريمة قتل ارتُكبت منذ 40 عامًا في ولاية "كولورادو" الأمريكية، وراحت ضحيتها امرأة في الـ34 من عمرها.





وفقًا للتقارير الإخبارية، فإن الضحية "سيلفيا كويل" تعرضت للقتل بعد الاعتداء عليها جنسيًا في شهر أغسطس لعام 1981، ورغم الاعتقاد بأنه تم التوصل إلى الجاني في عام 1983، إثر اعتراف رجل يُدعى "أوتيس إلوود تول" بارتكابه جريمة القتل، إلا أنه عقب مضي 10 سنوات بدأت السلطات تشكك في صحة اعترافه.









وفي عام 1993، أُسقطت التهم الموجهة إليه بعد أن أظهر تحليل (DNA) أن الحمض النووي لـ"تول" لا يتطابق مع آثار الحمض النووي التي تركها القاتل في موقع الحادث.





وفي عام 2000، سلم مكتب التحقيقات بولاية "كولورادو" الأمريكية عينة الحمض النووي التي عُثِر عليها بموقع الحادث إلى قاعدة بيانات الحمض النووي الوطنية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ولم يتم التوصل إلى هوية صاحب العينة منذ ذلك الحين وحتى الـ29 من يناير العام الجاري، حيث طابقت العينة أخيرًا الحمض النووي لرجل في الـ62 من عمره يُدعى "دواين أندرسون"، وهو من ولاية "نبراسكا".









ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن محققًا توجه في الـ22 من يناير إلى محل إقامة "أندرسون" واستطاع الحصول على عينة من حمضه النووي من خلال عبوة مشروبات غازية كانت ملقاة في قمامته، وذلك بعد التوصل إلى وجود تطابق محتمل بين حمضه النووي وعينة قاتل "سيلفيا كويل" من خلال قاعدة بيانات الحمض النووي.



