اتعصبت من الموقف.. آسر ياسين عن زواجه من كنزي عبدالله: كانت أول مرة أعاكس.. فيديو

قال الفنان آسر ياسين، إنه هو الذي فكر في الزواج أولا، من زوجته كنزي عبدالله، قائلا: "بداية التعارف، كان على مرحلتين".
وأضاف "آسر ياسين"، خلال استضافته ببرنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"،: "قابلت كنزي عبدالله أول مرة، وكان فيه انجذاب، لكن محصلش حاجة، وكانت أول مرة أعاكس".
وأضاف: "اتقابلنا مرة من خلال صديق مشترك، وأول مرة أنا اللي أقوم بالمبادرة، وجبت رقم تليفونها، وبعت لها مسدج، قولت لها تعالي نفطر مع بعض بكره"، متابعا: "ردت بعدها بـ3 ساعات.. وصحيت من الساعة 6 ونص الصبح، نزلت قعدت في الكافية، لحد الساعة 9 مظهرتش، فرجعت البيت".
وأوضح: "لقيتها بتكلمني الساعة 1 الضهر بتقولي هننزل نفطر، قولت لها أنا فطرت، قالت لي نشرب قهوة، رديت قولت لها عندي اجتماع"، مختتما: "اتعصبت من الموقف؛ علشان أنا اللي بدأت بالمبادرة.. وفضلنا سنتين بعد الموقف دا منتكلمش".
وتحدث آسر ياسين عن والديه، قائلا: "والدى كان قدوة بالنسبة لي، وأمى تعبت معانا جدا، لكنها قدرت تسيطر على شقاوتي أنا وأخويا، بالرياضة".
وكشف عن طفولته، قائلا: "وأنا عندى 4 سنين، كنت بحب أجرب حاجات كتير، كنت بحط المخدات فوق بعضها، وأطير من فوقها، معرفش وقتها كنت بفكر في ايه، مرة استخبيت فى فرن البوتاجاز، ومرة حطيت إيدى فى جنزير عجلة، ومكنتش عارف أبكي ولا أصوت ولا أنادي على حد".