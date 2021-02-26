اتعصبت من الموقف.. آسر ياسين عن زواجه من كنزي عبدالله: كانت أول مرة أعاكس.. فيديو

قال الفنان آسر ياسين، إنه هو الذي فكر في الزواج أولا، من زوجته كنزي عبدالله، قائلا: "بداية التعارف ، كان على مرحلتين".





وأضاف "آسر ياسين"، خلال استضافته ببرنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"،: "قابلت كنزي عبدالله أول مرة ، وكان فيه انجذاب، لكن محصلش حاجة، وكانت أول مرة أعاكس".





وأضاف: "اتقابلنا مرة من خلال صديق مشترك، وأول مرة أنا اللي أقوم بالمبادرة، وجبت رقم تليفونها، وبعت لها مسدج، قولت لها تعالي نفطر مع بعض بكره"، متابعا: "ردت بعدها بـ3 ساعات.. وصحيت من الساعة 6 ونص الصبح، نزلت قعدت في الكافية، لحد الساعة 9 مظهرتش، فرجعت البيت".





وأوضح: "لقيتها بتكلمني الساعة 1 الضهر بتقولي هننزل نفطر، قولت لها أنا فطرت، قالت لي نشرب قهوة، رديت قولت لها عندي اجتماع"، مختتما: "اتعصبت من الموقف؛ علشان أنا اللي بدأت بالمبادرة.. وفضلنا سنتين بعد الموقف دا منتكلمش".



