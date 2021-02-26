ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حلوة الغمزة.. آسر ياسين يغازل إعلامية على الهواء.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:44 م
آسر ياسين
آسر ياسين
Advertisements
محمد القاضي
حل الفنان آسر ياسين، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي".

واختتمت الإعلامية "وفاء الكيلاني"، البرنامج قائلة: "تحية مني.. تصبحوا على خير"، مع غمزة لطيفة، ليرد الفنان آسر ياسين، قائلا: "حلوة الغمزة الأخيرة دي".

وقال  آسر ياسين، إنه لم لم يتعجل في الزواج، مؤكدا أنه مر بتجارب غير ناجحة في حياته الزوجية، موضحا "اتجوزت وانا عندي 31 سنة ومريت بعلاقات غير ناجحة.. في الجواز كل واحد علي حسب وقته.. وفيه ناس صحابي اتجوزوا وخلفوا وهما في الجامعة.. الفترة حالية بقى فيه استسهال في الانفصال".

وأردف: "كنت شايف الجواز من خلال والدي ووالدتي، بالرغم من أن أخويا اتجوز قبلي، وهو عنده 25 سنة.. لازم الشخص يكون مستعد للجواز، مش لازم الجواز يكون علشان الخلفة وخلاص".

وتحدث آسر ياسين عن والديه قائلا: "والدى كان قدوة بالنسبة لى، وأمى تعبت معانا جدا لكنها قدرت تسيطر على شقاوتى أنا وأخويا بالرياضة".

وكشف عن طفولته، قائلا: "وأنا عندى 4 سنين كنت بحب أجرب حاجات كتير، كنت بحط المخدات فوق بعضها وأطير من فوقها معرفش وقتها كنت بفكر فى ايه، مرة استخبيت فى فرن البوتاجاز، ومرة حطيت ايدى فى جنزير عجلة ومكنتش عارف أبكى ولا أصوت ولا أنادى على حد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

آسر ياسين يكشف أكثر لحظات شعر فيها بالقلق خلال 2020

آسر ياسين: 3 معلمين أثروا في حياتي

آسر ياسين: دور مهم جدا لـ شريف عرفة في حياتي وراهن عليّ في "حليم"

آسر ياسين: دويتو جديد مع تامر حسني .. وأولادي كسفوني على الريد كاربت

اتجوزنا عن حب 6 سنين.. صاحبة حفلة الطلاق تكشف لأول مرة التفاصيل الصادمة وراء قرارها

آسر ياسين عن شقاوته في الطفولة: أمي سيطرت عليّا بالرياضة

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال.. هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43

استهداف المنطقة الجنوبية السعودية بصاروخ باليستي ورد عاجل من قوات التحالف

دولة عربية تعلن ظهور السلالة المتحورة لفيروس كورونا بها

وفاة مفاجئة.. العثور على جثة شاب بعد 25 محاولة لحجز موعد مع طبيب

مستقبل وطن يعلن تعديل قانون الشهر العقاري استجابة للمواطنين

إجراءات احترازية مشددة.. كيف استعدت الجامعات لاستقبال الطلاب غدا لبدء الامتحانات؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح نسخة كهربائية في مصر من سي كلاس 2022.. صور

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور