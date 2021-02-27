ريفالدو: لا أستوعب الانتقادات الموجهة لزيدان

دافع البرازيلي ريفالدو، أسطورة برشلونة، عن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني ريال مدريد بعد الهجوم الحاد الذي يتعرض له مدرب المرينجي خلال الفترة الأخيرة.





وقال ريفالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ABC" الإسبانية: "ريال مدريد قدم مباراة رائعة أمام أتالانتا، وحقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه، ما يؤكد أن زيدان مدرب رائع".





وأضاف: "لا أستوعب الانتقادات الموجهة لزيدان، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وتحقيق لقب الليجا بعد فترة طويلة، فقد أثبت أنه مدرب لا ينبغي التشكيك في عمله".





وتابع: "لا زال بإمكان زيدان تحقيق النجاحات، خلال الموسم الجاري، حيث اقترب مرة أخرى من صدارة الليجا، وحقق فوزًا غاليًا على أتالانتا".





وأكمل: "يجب على الجمهور والصحافة الانتظار لنهاية الموسم، كي يتسنى لهم تقييم عمله.. فإذا خرج من الموسم خالي الوفاض، سيكون الوقت قد حان للتشكيك فيما قدمه".





كما وجه ريفالدو نصيحة لمواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قائلًا: "يتعين على فينيسيوس الاستمرار في تحسين مهاراته، لإنهاء الفرص وتسجيل الأهداف باستمرار، ووقتها سيحظى بتقدير كبير".





وأتم: "أرى أن أسلوب فينيسيوس حاليًا إلى جانب مهاراته الفنية، ستجعل منه لاعبًا مميزًا، لكن عليه تحسين اللمسة الأخيرة لتسجيل الأهداف".



