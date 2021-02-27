رئيس منطقة بهيئة الطرق: محور ديروط يلغي فكرة "المعديات" ويقلل من حوادث الطرق.. شاهد

قال المهندس نصر محمد نصر، رئيس منطقة أسيوط والمنيا بهيئة الطرق والكباري، إن المواطن المصري على دراية كاملة بإنجازات الدولة في قطاعات الطرق، موضحا أن الدولة نجحت في إلغاء فكرة "المعديات"، والتي كانت تتسبب في كوارث على الطرق.





وأضاف المهندس نصر محمد نصر، خلال استضافته في برنامج "مصر بتبني"، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز"، أن أكبر محور الآن لا يتعدى 10 دقائق في الوصول، معقبا: "المعديات دي هتبقى تاريخ في الماضي".





ولفت إلى أن محور ديروط يهدف إلى ربط شبكة الطرق الطولية بالطرق العرضية، وبالتالي فإن محور ديروط هدفها الرئيسي ربط المحور الصحراوي الشرقي بالمحور الصحراوي الغربي، مرورا بنهر النيل والتقاطعات على طول الطريق.





وأكمل: نحن بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى لمحور ديروط، وهي بطول 15 كيلومترا، تبدأ من طريق "الحوطة"، وهو سينفذ على ثلاث مراحل.





وتابع: المحور الواحد يكلف الدولة 2 مليار جنيه في المتوسط، معقبا: "الصعيد يشهد نقلة حضارية لم يشهدها في تاريخه".



