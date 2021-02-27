ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس منطقة بهيئة الطرق: محور ديروط يلغي فكرة "المعديات" ويقلل من حوادث الطرق.. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 11:11 ص
المهندس نصر محمد
المهندس نصر محمد نصر
Advertisements
نورهان رأفت
قال المهندس نصر محمد نصر، رئيس منطقة أسيوط والمنيا بهيئة الطرق والكباري، إن المواطن المصري على دراية كاملة بإنجازات الدولة في قطاعات الطرق، موضحا أن الدولة نجحت في إلغاء فكرة "المعديات"، والتي كانت تتسبب في كوارث على الطرق.

وأضاف المهندس نصر محمد نصر، خلال استضافته في برنامج "مصر بتبني"، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز"، أن أكبر محور الآن لا يتعدى 10 دقائق في الوصول، معقبا: "المعديات دي هتبقى تاريخ في الماضي".

ولفت إلى أن محور ديروط يهدف إلى ربط شبكة الطرق الطولية بالطرق العرضية، وبالتالي فإن محور ديروط هدفها الرئيسي ربط المحور الصحراوي الشرقي بالمحور الصحراوي الغربي، مرورا بنهر النيل والتقاطعات على طول الطريق.

وأكمل: نحن بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى لمحور ديروط، وهي بطول 15 كيلومترا، تبدأ من طريق "الحوطة"، وهو سينفذ على ثلاث مراحل.

وتابع: المحور الواحد يكلف الدولة 2 مليار جنيه في المتوسط، معقبا: "الصعيد يشهد نقلة حضارية لم يشهدها في تاريخه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط بأسيوط

النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط

خلال جولته بمحافظات الصعيد.. وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور ديروط التنموي على النيل.. واللمسات النهائية للمرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي

نقل البرلمان: مصر في المركز 28 عالميًا من حيث جودة الطرق

إنشاء 14 محورا نيليا في صعيد مصر..ونواب: أكثر من 18 مليار جنيه لتطوير الصعيد ..28 كوبري ومحورا مستهدفات خطة التنمية

نقلة حضارية فريدة.. الطرق والكباري: 13 محورا مروريا فقط لمحافظات الصعيد.. شاهد

ترشيحاتنا

تصاعد أنفاسي عتاب.. رسالة غامضة من مصطفى شعبان عبر انستجرام

طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحاناتهم الإلكترونية بالعربي والأحياء

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

التعليم: زمن امتحان أولى ثانوي يحسب من وقت دخول الطالب على المنصة الإلكترونية

نداء عاجل من رئيس الوزراء العراقي لأهالي محافظة ذي قار

خطوة غريبة.. ترامب يدعم منافسًا لنائب جمهوري صوت لعزله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسات وجيب وبيجو في مزاد خدمات البترول البحرية PMS.. تفاصيل

بالأسعار.. مقارنة بين أوبل أسترا وكيا جراند سيراتو| صور

بيتر الألمانية تطرح الإصدار الجديد من سيارتها في مصر لأول مرة.. سعر ومواصفات