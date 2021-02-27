تسمم عامل حاول الانتحار بالمنزلة بسبب مشاجرة مع شقيقته

أصيب عامل بالتسمم نتيجة تناوله سم فئران عقب مشادة بينه وبين شقيقته بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة في محافظة الدقهلية.



كان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول محمود.أ.ك. (١٨ عاما-عامل)، ومقيم قرية العزيزة مصابا بحالة إعياء نتيجة تناول مادة سامة.



وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال كل من والدته وشقيقته قررا بقيام المصاب بتناول سم فئران إثر حدوث مشادة كلامية بينه وشقيقته وقيام الأم بتعنيفه، مما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٤٩ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة المنزلة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.