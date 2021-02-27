تسمم عامل حاول الانتحار بالمنزلة بسبب مشاجرة مع شقيقته

أصيب عامل بالتسمم نتيجة تناوله سم فئران عقب مشادة بينه وبين شقيقته بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة في محافظة الدقهلية.
كان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول محمود.أ.ك. (١٨ عاما-عامل)، ومقيم قرية العزيزة مصابا بحالة إعياء نتيجة تناول مادة سامة.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال كل من والدته وشقيقته قررا بقيام المصاب بتناول سم فئران إثر حدوث مشادة كلامية بينه وشقيقته وقيام الأم بتعنيفه، مما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٤٩ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة المنزلة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.