رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إ ن جهود الدولة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية ودرجة الوعى المعقولة الشعب المصرى، ساعدت فى تخطي ذروة الموجة الأولى من فيروس كورونا ونتخطى الان الموجة الثانية ، والإصابات بدأت تتراجع فى المستشفيات والرعاية.





وأضاف حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : رغم قرب انتهاء الموجة الثانية من فيروس كورونا فى مصر ، لكن يجب أن نحذر ونطبق الإجراءات الاحترازية خلال الشهرين المقبلين حتى لا تظهر موجة ثالثة ، ولو ظهرت موجة ثالثة من الممكن أن تكون أصعب من الموجة الأولى والثانية.



