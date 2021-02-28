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برلمان

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:02 ص
معتز الخصوصى فى حواره
معتز الخصوصى فى حواره مع الدكتور أشرف حاتم رئيس صحة البرلمان
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معتز الخصوصى
قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إن جهود الدولة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية ودرجة الوعى المعقولة الشعب المصرى، ساعدت فى تخطي ذروة الموجة الأولى من فيروس كورونا ونتخطى الان الموجة الثانية ، والإصابات بدأت تتراجع فى المستشفيات والرعاية.

وأضاف حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : رغم  قرب انتهاء الموجة الثانية من فيروس كورونا فى مصر ، لكن يجب أن نحذر ونطبق الإجراءات الاحترازية خلال الشهرين المقبلين حتى لا تظهر موجة ثالثة ، ولو ظهرت موجة ثالثة من الممكن أن تكون أصعب من الموجة الأولى والثانية.

وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق إلى أنه لو كان لدى أى شخص فرصة أن يحصل على التطعيم فعليه أن يحصل عليه لأنه سيقلل فرص حدوث التهاب شديدة ودخول المستشفى والرعاية المركزة.
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