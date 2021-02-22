رئيس صحة البرلمان لـ صدى البلد: حالة وحيدة تمنع ظهور أي موجات أخرى من فيروس كورونا

وقال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق إن حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما تراجعت فى أوروبا وأمريكا عادت مرة أخرى للزيادة، وبدأت الموجة الثالثة ووصلت لقمة الإصابات ثم تراجعت.





وتوقع حاتم أن تبدأ الموجة الثالثة من فيروس كورونا نهاية شهر مارس وأول شهر أبريل، لكى تعود معها زيادة الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى مع اقتراب الموجة الثالثة من فيروس كورونا.





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وتابع : ولكننى لدى أمل فى أن تساهم التطعيمات واللقاحات التى بدأت عدد من دول العالم إنتاجها فى منع ظهور أى موجات أخرى من فيروس كورونا بعد الموجة الثالثة.