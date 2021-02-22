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برلمان

رئيس صحة البرلمان لـ صدى البلد: حالة وحيدة تمنع ظهور أي موجات أخرى من فيروس كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:21 م
معتز الخصوصى فى حواره
معتز الخصوصى فى حواره مع الدكتور أشرف حاتم رئيس صحة البرلمان
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معتز الخصوصى

قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إن هناك حالة وحيدة تساعد فى عدم ظهور أى موجات اخرى من فيروس كورونا بعد انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأكد حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لو استطاعنا ان نقوم بتطعيم 50 مليون مواطن سيكون لدينا نوع من المناعة المجتمعية ، وبالتالى لن نشهد ظهور أى موجات اخرى من فيروس كورونا ، لأننا سنجد ان هناك 30 % من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا ، ولذلك أصبح أكثر 70 % من المواطنين اصبح لديهم مناعة.

وقال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق إن حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما تراجعت فى أوروبا وأمريكا عادت مرة أخرى للزيادة، وبدأت الموجة الثالثة ووصلت لقمة الإصابات ثم تراجعت.

وتوقع حاتم أن تبدأ الموجة الثالثة من فيروس كورونا نهاية شهر مارس وأول شهر أبريل، لكى تعود معها زيادة الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى مع اقتراب الموجة الثالثة من فيروس كورونا.


وتابع : ولكننى لدى أمل فى أن تساهم التطعيمات واللقاحات التى بدأت عدد من دول العالم إنتاجها فى منع ظهور أى موجات أخرى من فيروس كورونا بعد الموجة الثالثة.
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