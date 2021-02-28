الدفاع المدني السعودي يباشر مواقع شظايا الصاروخ الحوثي على الرياض

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني تباشر حادث سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع متفرقة من العاصمة الرياض.





ونقلت الوكالة عن المقدم محمد الحمادي المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني قوله إن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت أمس السبت، حادث سقوط شظايا صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره.





وأضاف أن شظايا تدمير الصاروخ الباليستي تناثرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت، حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره.





وأكد الحمادي أن الحادث تم التعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.





وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة سادسة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه السعودية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن المدعومة من إيران.





وتمكن التحالف العربي خلال أقل من ساعتين من تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية.





وأعلن التحالف في وقت سابق اعتراض وتدمير هجوم عبر الصواريخ الباليستية شنته ميليشيات الحوثي على العاصمة الرياض.



