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أخبار العالم

بعد استهداف الحوثيين السعودية بصاروخ و6 طائرات مفخخة.. أول تعليق من اليمن

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:21 ص
استهداف الحوثيين
استهداف الحوثيين السعودية بصاروخ و6 طائرات مفخخة
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دعاء أبوهشيمة
أعربت اليمن اليوم، الأحد، عن إدانتها الشديدة للاستهداف الإرهابي الحوثي للأراضي السعودية.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس السبت، إن ميليشيات الحوثي "تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب تنفيذًا للأجندة الإيرانية".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - مساء السبت وصباح الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي "واحد " أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط".

وأضاف العميد المالكي ، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار"المفخخة""، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وشدد المتحدث باسم التحالف، على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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