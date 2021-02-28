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سيارات

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:17 م
جيلي TUGELLA
جيلي TUGELLA
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كريم عاطف

أعلن وكيل شركة جيلي لصناعة السيارات الصينية بالمملكة العربية السعودية، عن استعدادها لطرح سيارة توجيلا TUGELLA موديل 2021 الجديدة كليًا في السوق المحلية السعودية.



وأوضح وكيل جيلي أن السيارة توجيلا TUGELLA موديل 2021 الجديدة كليًا، ستأتي بمواصفات تقنية تعزز رفاهية القيادة، وبتصميم رياضي وأداء عالٍ، وتتوفر بشكل كامل بنظام الدفع الرباعي للعجلات 4WD، وتستخدم نظام الدفع الرباعي BorgWarner من الجيل الخامس.


وتستمد السيارة توجيلا TUGELLA موديل 2021 الجديدة كليًا قوتها من محرك توربينى بسعة 2.0 ليتر تيربو بقوم 238 حصانًا، وعزم 350 نيوتن متر، وبعجلات بمقاس 19 و20 بوصة.


وتظهر السيارة توجيلا TUGELLA الجديدة كليًا، بعدد من الألوان من بينها ألوان الكوزموس أزرق، ومريخي أحمر، وبازلت رمادي، وكريستال أبيض وغيرها من الألوان التي تمثل شخصيات جريئة.


أما الشكل الخارجي للسيارة توجيلا TUGELLA الجديدة كليًا، فتأتى بسقف كوبيه ديناميكي، مع بروزات قصيرة للتعبير عن الأداء المتأصل في السيارة، وعجلات عريضة، ومصابيح أمامية مستلهمة من شكل الأسهم المنطلقة، وهو نفس النهج المستخدم في المصابيح الخلفية النحيفة.


وبالنسبة لخلفية سيارة توجيلا TUGELLA الجديدة كليًا، فيتميز الجزء الجزء العلوي فيها بأشكال أنيقة مع جناح كبير وجناح كروم أنيق، بينما يتميز الجزء السفلي بتعبير أكثر قوة، ويتميز بعوادم مضلعة غير متماثلة لتعزيز الطابع الرياضي للسيارة.


أما المقصورة الداخلية للسيارة توجيلا TUGELLA الجديدة كليًا، فتضم شاشة تحكم مركزية متكاملة بصريًا عالية التقنية داخل لوحة العدادات، وفتحات التهوية والمفاتيح والكونسول المركزي وانتهاءً بشبكات السماعات ونحوها، وتم دمج أدوات التحكم لتكون في متناول اليد في عجلة القيادة الرياضية.


بالإضافة إلى أنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات ودرجة حرارة المقاعد، بالإضافة إلى حساسات الإضاءة والمطر، وأنظمة منع الانزلاق أثناء السير على المنعطفات والمنحدرات، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية.


أما عن سعر السيارة توجيلا TUGELLA موديل 2021 الجديدة كليًا، فلم يعلن وكيل شركة جيلي في السعودية عنه بعد.

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة
قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة
قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة
قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة
قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة
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قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

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