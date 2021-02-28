أزمة جديدة تضرب فريق الكرة بنادي الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب طلبات بعض اللاعبين الحصول على جزء من مستحقاتهم عن الموسم الحالي.









وأشار مصدر مطلع داخل نادي الزمالك الى أن هذه الأزمة ظهرت مؤخرا على الرغم من صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة بداية شهر فبراير الجاري، إضافة إلى 25% قيمة مقدم عقود الموسم الحالي.









وطالب بعض اللاعبين بصرف الأقساط الشهرية والمكافآت الخاصة بالمباريات الأربع الماضية التي تحقق خلالها الفوز.









وقال المصدر إن المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أشرف قاسم نجح في احتواء الأزمة ليخوض اللاعبون المران بشكل طبيعي، مع وعدهم ببحث أمر المستحقات مع مسئولي النادي الأبيض لعدم تفاقم الأزمة.









وشدد المصدر قائلًا إن هناك حالة غضب من جانب مسئولي الزمالك تجاه اللاعبين بسبب موقفهم، خاصة أن اللجنة تسلمت مسئولية النادي الأبيض لتفاجأ بوجود مستحقات متأخرة لهم، وقد نجحت الادارة في توفير المستحقات رغم الأزمة المالية الطاحنة وتم صرفها بشكل فوري بجانب نسبة الـ 25 % الخاصة بمقدم تعاقدات الموسم الجاري.









وأكد المصدر أن غضب مسئولي الزمالك هو عدم تجرؤ اللاعبين في عهد المجلس السابق على اتخاذ خطوة الامتناع عن خوض التدريبات أو التمرد بهذا الشكل على الرغم من تأخر مستحقاتهم لعدة أشهر متتالية.









وشدد المصدر على أن مسئولي القلعة البيضاء لديهم يقين بأن هناك مسئولا سابقا بالنادي الأبيض يقود حملة تمرد اللاعبين خلال الأيام الجارية، رغم أن الفترة الحالية حساسة للغاية لما تشهدها من مباريات هامة ومصيرية في مشوار الفريق الأبيض سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.