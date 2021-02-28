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فن

وصول عائلة يوسف شعبان إلى مستشفى العزل لإنهاء تصريح الدفن.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:05 م
صدى البلد
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رنا أشرف - نور المصري
وصل قبل قليل، عدد من أفراد عائلة الفنان الراحل يوسف شعبان إلى مستشفى العزل بالعجوزة لإنهاء تصريح الدفن وجميع الأوراق اللازمة.

يوسف شعبان من مواليد حي شبرا، وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان" الذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 

حالة الفنان يوسف شعبان لم تكن مستقرة، وكان يعاني الأمرين، بسبب الفشل الكلوي من جهة، واعتاد على غسيل الكلى باستمرار، ومن جهة أخرى إصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى تسارع في دقات قلبه وارتفاع ضغطه.

وانتكست صحته بشكل لافت فور معرفته بأنه مصاب بالفيروس، ما زاد من قلقه، وعلى أثر ذلك تم عزله تمامًا ومنع الزيارة عنه، حتى يعود معدل الضغط ونبض القلب إلى المستوى الطبيعى وهو ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعى وذلك بعد أن تم نقله إلى مستشفى العجوزة، واستدعت حالته نقله إلى هناك وأُدخل مباشرة إلى الرعاية الفائقة، وتم وضعه على جهاز لضخ الأوكسجين. 
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