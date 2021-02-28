وصول عائلة يوسف شعبان إلى مستشفى العزل لإنهاء تصريح الدفن.. فيديو

يوسف شعبان من مواليد حي شبرا، وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان" الذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.

يوسف شعبان من مواليد حي شبرا، وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان" الذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.

حالة الفنان يوسف شعبان لم تكن مستقرة، وكان يعاني الأمرين، بسبب الفشل الكلوي من جهة، واعتاد على غسيل الكلى باستمرار، ومن جهة أخرى إصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى تسارع في دقات قلبه وارتفاع ضغطه.



