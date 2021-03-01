حقوق حلوان توقف التعامل مع الطلاب فى أيام الامتحانات.. تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان، عن عدم التعامل مع الطلاب فى مكاتب شئون الطلاب بمبنى الكلية وذلك فى أيام الأحد - الأربعاء من كل أسبوع .





وقالت الكلية إنه لن يتم التعامل مع طلاب من خلال مكاتب شئون الطلاب بمبنى الكلية فى أيام الامتحانات مع إمكانية التعامل معهم فى الأيام التى لا يوجد فيها إمتحانات.





كما أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، فتح بوابات الجامعة، قبل موعد الامتحانات بساعتين؛ لاستقبال الطلبة والطالبات لأداء امتحاناتهم.





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جاء ذلك، في إطار حرص الجامعة على الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمنع حدوث تكدس أو زحام شديد في عربات مترو الانفاق، وتيسيرًا على القادمين للجامعة بواسطة هذا المرفق؛ منعًا للتزاحم على أبواب الجامعة، وتحقيقًا للتباعد المنشود حرصًا على سلامتهم.





وأكدت إدارة الجامعة، حرصها الشديد على سلامة جميع الطلاب والعاملين بالجامعة، معربة عن تمنياتها لهم كل التوفيق والنجاح، ومرور موسم امتحانات منتصف العام الدراسي دون حدوث أي إصابات لأ من الطلاب والعاملين .