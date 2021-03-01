إعلامية كويتية: تصريحات السيسي عن أمن الخليج وضعت خط أحمر أمام أي تدخلات خارجية

استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل جمال خاشقجي، لافتة إلى أنه بُني على معلومات مغلوطة ولم يستند إلى حقائق ويعد محاولة من الإدارة الأمريكية الجديدة لابتزاز وتسييس القضية المرفوض جملة وتفصيلًا .





وأوضحت الرشــــيد، في تصريحات خـاصة لـــ "صدى البلد"، أن البيان المصري الذي صدر عن الخارجية المصرية وأيدت فيه بيان الخارجية السعودية ورفضت من خلاله المساس بالسيادة السعودية وقيادتها وأعقبها تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي أمس والتي جدد فيها تأكيده على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري رسالة قوية واضحة للإدارة الأمريكية بأن أمن دول الخليج من أمن مصر التي تمثل ركيزة الأمن القومي العربي، وأن العلاقة بين مصر ودول الخليج علاقة مصير واحد.









وفي سياق ذات صلة، أعربت الرشيد عن استنكارها للموقف القطري الصامت حيال تقرير الكونجرس الصادر ضد المملكة العربية السعودية، وسط توالي ردود الأفعال المؤيدة لبيان الخارجية السعودية من دول عربية عقب صدور تقرير الكونجرس الأييركي بخصوص مقتل السعودي جمال خاشقجي، موضحة الرشيد أن موقف الدوحة يعبر عن سوء نيتها وأنها لازالت في طريقها غير الصحيح رغم المساعي التي تُجرى حاليا لتنفيذ بنود اتفاق قمة العلا التي عقدت ديسمبر الماضي . واصفة إياها بـ " الشوكة السامة في خاصرة العرب" .





وثمنت الإعلامية الكويتية، الرد المصري حيال تقرير الكونجرس والذي جاء بمثابة ضربة قاصمة للإدارة المريكية الجديدة ومخططاتها التي تسعى لتنفيذها كـ إمتداد لسياسة أوباما.





ولفتت الرشيد، إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأن الوطن العربي دون مصر مثل السفينة دون قبطان يبرهن على الثقل الذي تتمع به مصر على المستويين الدولي والإقليمي ومحوريتها في حفظ واستقرار المنطقة.