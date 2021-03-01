لمحبي الهاتشباك.. أفضل 5 سيارات لها في الخليج.. صور





اقرأ أيضا



ميني كوبر







مرسيدس AMG A 45 S





تستمد السيارة قوتها محركها التوربيني الجبار ذات الأربع أسطوانات وعزم 415 حصانا، الذي يعمل مع نظام 4Matic للدفع الرباعي وعلبة سرعة بـ 8 مراحل ، كما أنها من أفخم سيارات مرسيدس .

اقرأ أيضا



BMW M135i Drive

Hyundai I30N

تعتمد السيارة على محرك بسعة 1.6 لتر باربع اسطوانات و 16 اسطوانة قادر على تلبية احتياجاتك في التنقل دون الشعور باي اجهاد او قصور في الطرق الداخلية أو الخارجية ويولد المحرك قدرة 121 حصان وتاتي السيارة بناقل حركة يدوي او اوتوماتيكي لتختار ما يناسبك.

رينو Menage R.S





تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو سعة 8ر1 لتر بقوة 300 حصان/420 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 280 حصان/390 نيوتن متر.