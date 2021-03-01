لمحبي الهاتشباك.. أفضل 5 سيارات لها في الخليج.. صور

خلال السنين الماضية انتشرت سيارات الهاتشباك في دول الخليج بعد أن كانت سيارات الدفع الرباعي هي المسيطرة على القوة الشرائية ، وفي هذا التقرير نقدم أفضل 5 سيارات هاتشباك في دول الخليج التي يمكنك شرائها لعام 2021 .
مرسيدس AMG A 45 S
تستمد السيارة قوتها بمحر سداسي الأسطوانات يولد 302 حصانًا ويؤمن تسارع من 0 إلى 100 كلم/س في 4.8 ثانية ،أما من ناحية التصميم فهي جمعت بين الرفاهية والفخامة ، وعلى الرغم من صغر الحجم ، ولكن التابلوه الامامي كبير الحجم ويحتوي على شاشة ملاحة ، وكونسول يأتي عريض الحجم ، ويحتوي على تخشيب راقي مع ناقل الحركة و مجموعة من الأزرار لأغراض متعددة.
رينو Menage R.S
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ميني كوبر
من أفضل سيارات الهاتشباك ، وتستمد قوتها من محرك سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 231 حصانا، وذي معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.
مرسيدس AMG A 45 S
تستمد السيارة قوتها محركها التوربيني الجبار ذات الأربع أسطوانات وعزم 415 حصانا، الذي يعمل مع نظام 4Matic للدفع الرباعي وعلبة سرعة بـ 8 مراحل ، كما أنها من أفخم سيارات مرسيدس .
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تستمد السيارة قوتها بمحر سداسي الأسطوانات يولد 302 حصانًا ويؤمن تسارع من 0 إلى 100 كلم/س في 4.8 ثانية ،أما من ناحية التصميم فهي جمعت بين الرفاهية والفخامة ، وعلى الرغم من صغر الحجم ، ولكن التابلوه الامامي كبير الحجم ويحتوي على شاشة ملاحة ، وكونسول يأتي عريض الحجم ، ويحتوي على تخشيب راقي مع ناقل الحركة و مجموعة من الأزرار لأغراض متعددة.
Hyundai I30N
تعتمد السيارة على محرك بسعة 1.6 لتر باربع اسطوانات و 16 اسطوانة قادر على تلبية احتياجاتك في التنقل دون الشعور باي اجهاد او قصور في الطرق الداخلية أو الخارجية ويولد المحرك قدرة 121 حصان وتاتي السيارة بناقل حركة يدوي او اوتوماتيكي لتختار ما يناسبك.
رينو Menage R.S
تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو سعة 8ر1 لتر بقوة 300 حصان/420 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 280 حصان/390 نيوتن متر.