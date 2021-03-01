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أخبار البلد

إجراءات احترازية خلال بدء صرف معاشات مارس.. اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:15 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ اليوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات مارس ، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس.


وتتابع غرفة العمليات المشكلة من الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة .


‏يذكر أنه تتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي و المقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية ، إعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.

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