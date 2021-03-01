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خالد صديق: 44 مليار جنيه لـ تطوير الأسواق العشوائية .. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:45 م
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
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البهي عمرو
قال المهندس خالد صديق، مدير مشروع تطوير العشوائيات، إن قضية العشوائيات تكون على ثلاث محاور هي: " العشوائيات غير الأمنة، و غير المخططة، و الأسواق العشوائية".

وأضاف مدير مشروع تطوير العشوائيات خلال لقاء على قناة دي إم سي، أن قضية العشوائيات غير الأمنة تم العمل فيها من منتصف 2016 بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أنه فى هذا التوقيت كان هناك 20 ألف وحدة، فى 357 منطقة، وأن تكلفة ذلك وصلت لـ 39 مليار جنيه.

وتابع : أن القضية الثانية وهى غير المخططة والتى كانت تضم 227 مدينة على مستوى المحافظة، وبهم حوالى 417 ألف فدان،  منهم 160 غير مخطط ولا يوجد بها مياه ولا طرق وأن تكلفة هذه القضية يتجاوز 318 مليار جنيه.

وأكد ان القضية الثالثة وهى الأسواق العشوائية وصلت لـ 44 مليار جنيه، وكشف أنه تم تنفيذ 42 مشروعا على غرار حي الأسمرات في 14 محافظة
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