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أخبار البلد

القومى المرأة ينظم ندوة حول "الزواج المبكر" لأهالي حى الاسمرات

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:55 م
صدى البلد
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أمل مجدى
نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة ندوة حول "الزواج المبكر"، لأهالي حى الاسمرات وذلك بحضور الأستاذ حسن الغندور رئيس الحى والأستاذة إيمان المهدى مديرة المكتبة، والأستاذة نانسى هيكل المحامية بالإدارة العامة لشكاوى المرأة بالمجلس .

وأوضحت نانسي هيكل خطورة الزواج المبكر والأضرار الاجتماعية والصحية والنفسية المترتبة عليه، والمخاطر التي تقع فيها الفتيات، حيث أن الزواج المبكر يشكل خطورة بالغة على المجتمع والصحة العامة للأمهات في المستقبل،  ويخلق جيل غير سوى من الابناء.

 ومن الناحية القانونية فإنه يعرض الفتاة لفقدان حقوقها الشرعية، ويعرضها الى بعض العقوبات المقررة الناتجة عن عدم توثيق الزواج دون السن القانوني.


وعرضت دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس واختصاصاته واليات استقبال شكاوى السيدات عبر الخط المختصر ١٥١١٥ او عبر الواتس اب رقم 01007525600 ، أو عن طريق المقابله الشخصية.
القومى المرأة ينظم ندوة حول "الزواج المبكر" لأهالي حى الاسمرات
القومى المرأة ينظم ندوة حول "الزواج المبكر" لأهالي حى الاسمرات
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