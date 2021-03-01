تنحي رئيس مجلس إدارة سوزوكي اليابانية عن منصبه





عمل أوسامو سوزوكي مع شركة سوزوكي منذ عام 1958، وأصبح رئيسًا لها في عام 1978، وفي فترة توليه لرئاستها، اتخذت قرارات مهمة مثل الدخول إلى السوق الهندي، وهي خطوة ناجحة للغاية ادت الي رفع مبيعات سوزوكي بنشبة كبيرة.







تنحى أوسامو سوزوكي عن منصبه من قبل كرئيس تنفيذي للشركة في 2016 لكنه ظل رئيس مجلس الإدارة منذ ذلك الحين وسيظل حتي يونيو القادم من العام الجاري 2021 .



