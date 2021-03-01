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سيارات

تنحي رئيس مجلس إدارة سوزوكي اليابانية عن منصبه

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:00 م
تنحي رئيس مجلس إدارة
تنحي رئيس مجلس إدارة سوزوكي اليابانية عن منصبه
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اشرف عطية
أعلن أوسامو سوزوكي، رئيس مجلس إدارة شركة سوزوكي موتور، أنه سيتنحى عن منصبه في شهر يونيو من العام الجاري 2021 ، وسيترك المنصب في عُهدة ابنه، توشيهيرو سوزوكي، والذي يشغل بالفعل منصب رئيس شركة سوزوكي لصناعة السيارات ومديرها التنفيذي.

عمل أوسامو سوزوكي مع شركة سوزوكي منذ عام 1958، وأصبح رئيسًا لها في عام 1978، وفي فترة توليه لرئاستها، اتخذت قرارات مهمة مثل الدخول إلى السوق الهندي، وهي خطوة ناجحة للغاية ادت الي رفع مبيعات سوزوكي بنشبة كبيرة.

تنحى أوسامو سوزوكي عن منصبه من قبل كرئيس تنفيذي للشركة في 2016 لكنه ظل رئيس مجلس الإدارة منذ ذلك الحين وسيظل حتي يونيو القادم من العام الجاري 2021 .

يبلغ أوسامو سوزوكي من العمر 91 عاما، وتنحى ليسمح لقائد جديد بمواجهة التحديات المتمثلة في التحول إلى السيارات الكهربائية ومحاربة التهديدات من الشركات الناشئة، مؤكدًا أنه سيواصل العمل مع الشركة في دور استشاري، ويُذكر أن مؤسس الشركة هو جد زوجته.

وشهدت شركة سوزوكي نجاحا كبير مؤخرا وقامت بطرح العديد من الموديلات النجحه مثل سويفت وسياز واسبريسو والأكثر نجاحا وانتشارا هي السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021 suzuki swift dzire تأتي بباقة عالية من الرفاهية، أبرزها مصابيح ليد وفوجات شبورة ليد وبلوتوث وكي ليس انتري وبريك اسيست و2 ايرباج وتكييف خلفي وabs وebd وستارت انجن وبمحرك ياباني.
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