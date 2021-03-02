غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

شهدت خلال الساعات الأخيرة حالة من الغضب بين محبى العلامة الألمانية العريقة BMW ، على مواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميدا ، بعد انتشار صورة غير رسمية او مؤكدة لزيادة أسعار السيارات الجديدة للشركة خلال الفترة القادمة .





على الفور انتشرت الصورة بشكل سريع بين رواد السوشيال ميديا و محبى السيارات ، وتفاوتت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه القائمة الجديدة ومشككين في صحتها ، بسبب تغير الوكيل المحلى للعلامة التجارية في مصر مؤخرا .





وخلال السطور التالية نعرض سويا أحدث قائمة أسعار منسوبة لشركة BMW وغير مؤكدة ، والتي شمل زيادات سعرية كبيرة لعدد من طرازات الشركة وصلات الي 250 ألف جنيه .





- BMW 118i : زادت من 600 الي 650 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه





- BMW 218i GC : زادت من 650 الي 750 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه





- BMW 320i Exclusive : زادت من 850 إلي 900 ألف جنيه بفارق 50 ألف جنيه





- BMW 320i luxury : زادت من 900 إلي 950 ألف جنيه بفارق 50 ألف جنيه





- BMW 520i: زادت من مليون و100 إلي مليون و200 ألف جنيه بفارق 100 ألف جنيه





- X1 X-Line : زادت من 650 الي 700 ألف بفارق 50 ألف جنيه





- X1 Sport : زادت من 750 الي 800 ألف جنيه بفارق 50 ألف جنيه





- X3 30i : زادت من مليون و350 الي مليون و400 ألف بزيادة 50 ألف





- X3 M40i : زادت من مليون و500 الي مليون و650 ألف جنيه بفارق 100 ألف





- X4 30i M : زادت من مليون و400 الي مليون و500 ألف جنيه بفارق 100 ألف





- X5 40i : زادت من مليون و750 ألف الي مليون و900 ألف بفارق 150 ألف





- X5 M50i : زادت من 2 مليون و100 الي 2 مليون و250 ألف بفارق 150 ألف





- X6 M50i : زادت من 2 مليون و300 الي 2 مليون و500 ألف بفارق 200 ألف





- X7 M50i : زادت من 2 مليون و650 الي 2 مليون و900 ألف بفارق 250 ألف.



