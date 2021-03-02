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سيارات

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:04 ص
bmw
bmw
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كريم عاطف
شهدت خلال الساعات الأخيرة حالة من الغضب بين محبى العلامة الألمانية العريقة BMW ، على مواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميدا ، بعد انتشار صورة غير رسمية او مؤكدة لزيادة أسعار السيارات الجديدة للشركة خلال الفترة القادمة .

على الفور انتشرت الصورة بشكل سريع بين رواد السوشيال ميديا و محبى السيارات ، وتفاوتت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه القائمة الجديدة ومشككين في صحتها ، بسبب تغير الوكيل المحلى للعلامة التجارية في مصر مؤخرا .

وخلال السطور التالية نعرض سويا أحدث قائمة أسعار منسوبة لشركة BMW وغير مؤكدة ، والتي شمل زيادات سعرية كبيرة لعدد من طرازات الشركة وصلات الي 250 ألف جنيه .

- BMW 118i : زادت من 600 الي 650 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه

- BMW 218i GC : زادت من 650 الي 750 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه

- BMW 320i Exclusive : زادت من 850 إلي 900 ألف جنيه بفارق 50 ألف جنيه

- BMW 320i luxury : زادت من 900 إلي 950 ألف جنيه بفارق 50 ألف جنيه

- BMW 520i: زادت من مليون و100 إلي مليون و200 ألف جنيه بفارق 100 ألف جنيه

- X1 X-Line : زادت من 650 الي 700 ألف بفارق 50 ألف جنيه

- X1 Sport : زادت من 750 الي 800 ألف جنيه بفارق 50 ألف جنيه

- X3 30i : زادت من مليون و350 الي مليون و400 ألف بزيادة 50 ألف 

- X3 M40i : زادت من مليون و500 الي مليون و650 ألف جنيه بفارق 100 ألف 

- X4 30i M : زادت من مليون و400 الي مليون و500 ألف جنيه بفارق 100 ألف

- X5 40i : زادت من مليون و750 ألف الي مليون و900 ألف بفارق 150 ألف

- X5 M50i : زادت من 2 مليون و100 الي 2 مليون و250 ألف بفارق 150 ألف

- X6 M50i : زادت من 2 مليون و300 الي 2 مليون و500 ألف بفارق 200 ألف

- X7 M50i : زادت من 2 مليون و650 الي 2 مليون و900 ألف بفارق 250 ألف. 

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا
غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا
غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا
غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا
غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا
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