صحيفة بريطانية: ترامب وميلانيا يتلقيان لقاح كورونا في البيت الأبيض

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، تلقيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في يناير الماضي، قبل مغادرتهما البيت الأبيض.





وقال أحد مستشاري ترامب للصحيفة، إن الرئيس السابق وزوجته حصلا على لقاح كورونا قبيل مغادرتهما البيت الأبيض.





ولم تقدم الصحيفة مزيدًا من التفاصيل حول اللقاح الذي تناوله ترامب وزوجته، كما لم تكشف عن اسم المستشار الذي أكد لها المعلومة.





وكان ترامب أعلن أمس خلال مؤتمر المحافظين أمس، أنه ينبغي على كل شخص السعي لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وأضاف "لقد اعتنينا بكثير من الناس، بمن فيهم حسب اعتقادي جو بايدن لأنه تلقى اللقاح في 21 ديسمبر".





وتابع "لذلك يجب على كل شخص الذهاب للحصول على جرعته".





جدير بالذكر أن ترامب لم يتلق اللقاح المضاد لكورونا علانية أمام الكاميرات، لكنه اكتفى بتشجيع المواطنين خلال خطاب أمس على تلقي اللقاح.