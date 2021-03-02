بيحضن البنات في الجاردن.. طفل يتصدر التريند بعد استدعاء الحضانة ل ولي أمره في أول يوم

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، منشورا، شاركه أحد الآباء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدعى الدكتور أحمد عبد الفتاح، بعد عودة ابنه من الحضانة في أول يوم، بـ"استدعاء ولي الأمر".

وعلق الأب، قائلا: "مين أخذ استدعاء ولي أمر في أول يوم في مسيرته التعليمية، عشان بيحضن البنات في الجاردن بتاع الحضانة؟".





ولقى امنشور تفاعلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وتصدر الطفل "علي أحمد" التريند، وجاءت العديد من التعليقات حول بشاشة الطفل ولطفه، وروى البعض قصصا عن تغزله ببنت حارس العقار الذي يسكن به.





وعلق أحدهم على المنشور: "ابنك كده بقى خطر على المجتمع 😂😂😂😂 بيعاكس بنت البواب وبيحضن البنات في الحضانة😎😅"





وكتب آخر: "الوطن العربي كله عرف حكاية علي، وصل العالمية ↗️↗️↗️😂✌🏻"





وعلق شخص آخر: "انا اعرف الاستدعاء بييجي لما يكون الطفل عنيف ومتشرد وبيضرب العيال وكدا😂، بس دي سيكولوجيًا هو طفل حنين ومش حاجه تخوف، وشوية بقى لما يكبر حيعرف الصح عمومًا💜"



