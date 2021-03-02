ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب في أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:03 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع أن تضرب مصر موجه من ارتفاع أسعار أغلب المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار المحتمل سيبدأ تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة. 

وأضاف" أبوصدام " خلال تصريحات له اليوم، أن أهم الأسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار هي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في معظم دول العالم وتأثر مصر بهذا الارتفاع .

وأضاف أت ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي عالميا واعتماد مصر الأساسي علي استيراد هذه المستلزمات وارتفاع تكلفة الزراعة وتعرض معظم المزارعين لخسائر فادحة جراء تدني أسعار منتجاتهم خلال الفترة السابقة مما اجبر الكثير منهم علي تغيير أنواع المزروعات وقلص عدد كبير من المزارعين المساحات المنزرعة من بعض المحاصيل سبب أساسي أيضا .

 
وأشار إلي أن دخول مواسم يكثر فيها استهلاك المنتجات الزراعية مثل شهر رمضان الكريم وعيد الاضحي المبارك واستعداد المواطنين لاستقبال هذه المواسم بالاحتفاظ بمنتجات زراعيه تكفيهم خوفا من ارتفاع متوقع لأسعارها  وكذلك ضعف الانتاج المحلي من الزيوت والقمح وتقاوي الخضروات والذره الصفراء وفول الصويا والسكر والاعتماد على الاستيراد بنسبة تصل الي 97 % احيانا يرفع اسعار الاعلاف ويزيد تكلفة الزراعه محليا مما يساهم في ارتفاع الاسعار لكثرة الطلب وقلة المعروض .


وأوضح أن الزياده السكانيه المستمره وتوابع تداعيات ازمة كورونا السلبيه علي الحركه السوقيه وتغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين تاقلما مع الاوضاع الاقتصاديه الغير مستقره يجبر المواطنين علي تخزين احتياجات تكفيهم لفترات طويله من بعض المنتجات سهلة التخزين 
اتجاه التجار لتخزين المنتجات انتهازا لفرصة تدني الاسعار واملا في مضاعفة الارباح



وأكد عبدالرحمن ان اهم المنتجات الزراعية التي يتوقع ارتفاع أسعارها اللحوم الحمراء والدواجن والبطاطس والطماطم  والبصل والثوم والفول البلدي والتمور مطالبا الحكومة بدعم الفلاحين لزيادة الإنتاج المحلي تحسبا للارتفاع المحتمل للأسعار ومراجعة عمليات التصدير والاستيراد لتناسب الوضع المحتمل حدوثه .

وناشد بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع التجار من تخزين المنتجات الزراعية بصوره احتكاريه لاستغلال الوضع الحفاظ علي احتياطي مناسب من المنتجات الغذائية والزراعية الأساسية  لأطول مده ممكنه تحسبا لأية أزمات 

وناشد أبوصدام المواطنين بتغيير النمط الاستهلاكي وعدم الاسراف في شراء منتجات اكثر من الحاجه اليومية والابلاغ عن المحتكرين والمستغلين الذين ينشطون هذه الأيام لشراء المنتجات الزراعية بكميات كبيره وتخزينها لتعطيش السوق واستغلال الأوضاع لمضاعفة المكاسب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الفلاحين: انخفاض حاد في أسعار معظم المنتجات الزراعية

نتكبد خسائر فادحة.. الفلاحين: أزمة البطاطس لم يتم حلها حتى الآن

أزمة البطاطس..الزراعة: خطوات جادة لحلها وافتتاح 22 سوقا.. والفلاحين: لم نجد حلا حتى الآن.. والزراعيين: كورونا وراء تراجع الأسعار

"الزراعة" تتجاهل المعاناة.. أبو صدام : الفلاحون يشعرون بأعراض شبيهة بفيروس كورونا

الفلاحين تكشف الأسرار الخفية لتعثر تفعيل الزراعات التعاقدية

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة آيات من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟ ..الإفتاء ترد

بإجراء اتصالات عاجلة مع دول عربية.. إسرائيل تستعد لتشكيل تحالف ضد إيران

إعلامي بقناة إسبانية يعلن موقف برشلونة النهائي من ضم محمد صلاح

خلال ساعات .. نقل تمثال شبيه أبو الهول من مركز شرطة أبو صوير إلي متحف آثار الإسماعيلية

الصحة العالمية توصي بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب في أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوك مسيئ لسيدتين يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريًا.. تفاصيل

زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر.. تعرف عليها

القائمة الكاملة لـ أسعار جيب 2021 في السعودية