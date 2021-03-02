تحذيرات في سوريا من موجة ثالثة لكورونا

حذرت وزارة الصحة السورية، من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع حالات دخول المستشفيات، وسط تحذيرات صارمة من موجة ثالثة للوباء، قد يضرب البلد العربي، الذي تتنازعه الحروب والميليشيات المسلحة منذ 10 سنوات، وفق ما ذكرت صحف دولية.













وفي الوقت نفسه، واصلت السلطات حملتها للتلقيح ضد فيروس كورونا ، وشهد اليوم الثاني من الحملة تلقيح العاملين في القطاع الصحي.









وذكر مسئولون سوريون الأسبوع الماضي أن دمشق تلقت تطعيمات من "دولة صديقة" لم تذكر اسمها.









وقال وزير الصحة حسن غباش، لوكالة الأنباء الوطنية السورية سانا، إنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك العاملون الصحيون في مراكز العزل، وستعطى الأولوية لكبار السن بسبب قلة الإمدادات من الجرعات.









وشدد على ضرورة امتثال الناس للإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، حيث ثبت أنها أكثر فاعلية في الحد من الوباء.









وشهدت سوريا ارتفاعًا في الإصابات، وأكدت 15642 حالة إصابة و1032 حالة وفاة و9880 حالة شفاء.









وحذر العميد السابق لكلية الطب في جامعة دمشق الدكتور نبوغ العوا قبل أيام من حدوث موجة ثالثة من كوفيد -19 في البلاد، وقال إن ارتفاع عدد الإصابات اليومية من المحتمل أن يكون مرتبطًا بانتشار المرض لظهور سلالة جديدة.









ومع ذلك، قال عصام أمين، مدير مستشفى المواساة بدمشق، إنه لا توجد معلومات إكلينيكية تثبت انتشار نوع جديد للفيروس في البلاد.









وأضاف عصام أمين أن ارتفاع الإصابات قد يكون مرتبطا بالطقس البارد.









في غضون ذلك، قالت مديرية صحة السويداء إنها سجلت زيادة في الإصابات، وهي ثالث زيادة من نوعها منذ تفشي المرض.







