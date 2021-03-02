تعرف على أصل تسمية الأبراج الفلكية .. وهل تعود للقصص أم العلم؟

يقول خبراء وعلماء الفلك ، إن أصل تسمية الأبراج يعود إلى تجمعات أشكال النجوم، فإن كل مجموعة تشكل شكل البرج، من خلال التوصيل بينها.





برج الأسد

بينما الأساطير المتعارف عليها فى الحضارة اليونانية والرومانية والفرعونية والتى تشير إلى الأبراج بمسمياتها فلا يقصد بها أنها وراء إطلاق ذلك المسمى على البرج، وإنما تشير إلى أن هذا البرج يحمل صفات معينة وتدل على تلك الصفات وسلوك الشخصيات المختلفة بأسطورة تختلف اسمها من حضارة لأخرى ولكنها معبرة جدا عن الصفات الشخصية للأبراج.





برج الحمل

وعلى سبيل المثال الأسطورة اليونانية التى تقول إن ملكة جميلة توفيت وتركت طفلة وطفل صغيرين وتزوج من بعدها والدهما الملك فعاملتهما زوجته بقسوة حتى أشفقت الآلهة عليهم فأرسلت حملا وديعا حملهما على ظهره وطار بهما وتجاوز المحيطات، إلا أن الأميرة الصغيرة سقطت من فوقه فى مياه المحيط إلى أن أوصل أخيها إلى بلد بها ملك حنون حماه وأطلق الحمل على مجموعة من النجوم ليدل على الطيبة والاندفاع والطموح والتفاؤل .





وهكذا يتم تحديد أسماء باقي الأبراج ، من خلال رسومات النجوم بالسماء .



