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أخبار البلد

بعد سؤال وفاة أشرف بن شرقي.. إيقاف وإحالة عضو هيئة التدريس جامعة سوهاج للتحقيق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:55 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

أصدر المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، بيانا تعقيبا على سؤال ورد بامتحان الفرقة الرابعة في مادة القانون الدولي بكلية الحقوق والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ضجة كبيرة وأثار غضب فئات كبيرة، حيث تضمن السؤال إساءة إلى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

 

وجاء البيان، كالتالي "إيقاف ندب عضو هيئة تدريس وإحالته للتحقيق بعد وضع سؤال عن لاعب الزمالك".

 

وتابعت الجامعة في بيانها، قائلة "بالإشارة إلى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج، وذكر أستاذ المادة اللاعب أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، وما تناوله السؤال من المساس بحياة اللاعب الشخصية".

 

وأوضحت أن "المركز الإعلامي بجامعة سوهاج تحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره العظيم، مثله كسائر الأندية وجماهيرها" .

 

واختتم البيان "ومن جانبها تدرك ادارة الجامعة ما اثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب، كان يجب ان يكون استاذ المادة أشد حرصا من ذلك، لكنها تؤكد هنا ان اسئله الامتحان هي مسئولية واضعه.. لذا قررت الجامعة إيقاف ندب أستاذ المادة مع مخاطبة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة اسيوط للتحقيق في الأمر".


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