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رياضة

10 آلاف جنيه لكل لاعب.. اتحاد الكرة يصدم أندية الدوري بشأن المسحات الطبية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:16 م
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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يسري غازي
أرسل اتحاد الكرة، خطابًا إلى أندية الدوري الممتاز يطالبهم فيه بإجراء التحاليل والمسحات الخاصة بفيروس كورونا بإحدي المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة قبل خوض المباراة.

وتضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة للأندية، التزام النادي بعمل المسحات قبل المباراة بـ48 ساعة وتقديم النتائج قبل موعد المباراة بـ24 ساعة.

وأكد الاتحاد المصري، أنه في حالة عدم التزام النادي بعمل التحاليل بأحد المعامل المعتمدة وتقديم النتائج فسوف يتم توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 10 آلاف جنيه عن كل لاعب مشارك دون وجود نتيجة التحاليل المشار إليها، وتضاعف الغرامة تباعًا.

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