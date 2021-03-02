خبير عكسري يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان لمواجهة حرب المياه

قال الفريق حنفي عبد الله الخبير العسكرى السوداني، ان العلاقات المصرية السودانية استراتيجية ومن قدم التاريخ، والفرصة مواتية للدولتين للتعاون





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه لابد من تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك خاصة أن الحرب القادمة هي حرب مياه؛ مرددا: « السودان يعمل على الحفاظ على ثروته المائية».





وأكد، أن السودان لن يسمح ابدا لاحد بالعبث في المياه، ولابد من تدخل المجتمع الدولي لحل مشكلة سد النهضة.



